Bangkok 84 Impex SRL – o fermă cu fermitate Cu indrazneala specifica tinereții, frații Țone au ales sa intreprinda și sa produca in vremuri dificile privind nevoile și consumul. Au inceput cu magazine alimentare și au ajuns astazi sa exploateze cateva mii de hectare langa București, administrand cu succes una dintre cele mai dinamice ferme din zona. Deși anii au trecut, fermitatea cu care abordeaza lucrurile s-a intarit, iar maturitatea administrarii afacerii le-a creat o imagine etalon in randul fermierilor. Echipa de comunicare a Titan Machinery Romania iși continua campania cu povești adevarate, relatate de personajele sale principale… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

