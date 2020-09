Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 12 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In…

- Adunarea Generala a Federației Romane de Handbal a avut loc astazi, la Izvorani, in aer liber, pe o canicula de 40 de grade și in condiții de maxima siguranța din cauza Pandemiei de Coronavirus. La ședința au participat 143 de membri dintre cei 208 afiliați, spre mulțumirea președintelui Dedu. „Am fost…

- In toamna anului trecut, Land Rover a prezentat noua generație Defender. Modelul producatorului britanic are un design nou, integreaz[ tehnologii de ultima generație și promite experiențe la fel de placute pentru cei care cauta off-road adevarat. Pentru moment, clienții care iși doresc un Defender pot…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata ca au fost confirmate 698 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, astfel ca totalul a ajuns la 32.079. De asemenea, 24 de persoane au decedat, bilantul deceselor ridicandu-se la 1.871.

- Numarul noilor cazuri COVID ramane foarte ridicat in Romania: 592 de bolnavi confirmați in ultimele 24 de ore.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noul bilanț al infectaților cu coronavirus, numarul de decese și situația pe județe.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 592 de noi…

- Romania a inregistrat astazi, 9 iulie, cel mai mare numar de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, de la startul pandemiei, 614 de cazuri din 13.179 de teste efectuate.Cele mai mari creșteri ale cazurilor noi deCOVID-19 in ultimele 24 de ore s-au produs in București (73), Dambovița (66 decazuri…

- Editia 2020 a raliului Red Bull Romaniacs, programata initial pentru 21-25 iulie, a fost amanata pentru perioada 27-31 octombrie din cauza pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, AGERPRES."Tinand cont de contextul actual mondial, Red Bull Romaniacs, cel mai…

