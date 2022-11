Banel Nicolița, 37 de ani, e de parere ca Juan Bauza (26, mijlocaș ofensiv) de la FCU Craiova ar trebuit transferat de FCSB. „Bauza este foarte bun. Este unul dintre cei mai buni jucatori din campionatul intern. Il vad la FCSB, clar. Are o usurinta in joc, e foarte tehnic, un pasator bun, dribleaza usor. Sa-ti dribleze doi-trei jucatori... in campionatul din Romania de azi, fotbalist ca el nu mai gasesti. A mai fost Sanmartean. ...