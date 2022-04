Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a pierdut pe teren propriu, 0-2 cu CSU Craiova, iar Dumitru Dragomir a criticat jocul roș-albaștrilor. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a criticat in termeni duri decizia lui Toni Petrea de a incepe cu Octavian Popescu pe postul de extrema dreapta și s-a declarat nemulțumit și…

- Inainte de FCSB – CSU Craiova, Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, a surprins, mizand pe Octavian Popescu ca extrema dreapta, iar pe stanga il trimite pe Florinel Coman, titular in premiera dupa 4 luni. La interviul acordat inaintea meciului, Laurențiu Reghecampf a surprins și a declarat ca este…

- FCSB va evolua in etapa #3 din play-off pe teren propriu in fața celor de la CSU Craiova, intr-o partida programata duminica, 3 aprilie, cu incepere de la ora 19:00. Daca adversarii din Banie au probleme de lot din cauza gripei, Toni Petrea are motive de bucurie, dupa ce mai mulți fotbaliști au fost…

- FCSB a invins-o pe FC Voluntari, duminica, scor 1-0, in etapa a 30-a Ligii 1, ultima a sezonului regulat. Antrenorul echipei FCSB, Anton Petrea, s-a aratat fericit de victoria obținuta in-extremis, dar a recunoscut ca a vorbit cu Gigi Becali despre o eventuala plecare „Cred ca am facut un joc bun, am…

- Sepsi OSK s-a impus pe teren propriu cu scorul 2-1 in fața celor de la FCU Craiova in ultima etapa a sezonului regulat, iar un jucator din lotul covasnenilor i-a atras atenția lui MM Stoica. Gazdele s-au vazut conduse inca de la inceputul partidei, dar au reușit sa intoarca scorul in doar opt minute.…

- Joi, la sediul Federației Romane de Volei, s-au tras la sorți semifinalele Cupei Romaniei la volei masculin, competiție care isi va desfașura turneul Final Four la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, in zilele de 12 și 13 martie. SCMU Craiova nu a avut noroc la tragerea la sorti…

- CS Mioveni - FCSB 1-1. Gigi Becali, patronul FCSB, s-a contract in direct cu Ilie Dumitrescu pe subiectul Claudiu Keșeru. Claudiu Keșeru (35 ani) a fost lasat in afara lotului in urma conflictului cu Gigi Becali. „Keseru... Ce sa zic? Conducerea clubului mi-a comunicat ca, cel puțin pentru moment, nu…

- Echipele de start din FCSB - FCU Craiova conțin o serie de surprize. Apariția lui Florinel Coman (23 de ani) in centrul ofensivei gazdelor și introducerea lui Juan Bauza (25 de ani) din primul minut, la oaspeți, sunt cele mai importante. Toni Petrea nu este langa echipa la partida de astazi, de pe…