- Dupa doua luni de cand a fost surprinsa ieșind din casa lui Matei Stratan, Andreea Raicu a fost fotografiata de paparazzi din nou impreuna cu acesta. Andreea Raicu și Matei Stratan vor sa faca pasul cel mare? Data trecuta vedeta era surprinsa ieșind din casa milionarului, dar acum paparazzi Spynews…

- La terasa, in timp ce-și savureaza cafeaua și țigara, Adrian Ropotan și soția au ieșit impreuna, dar au stat separat. Ce doi soți nu-și pot lua privirea de la telefoanele mobile, dar, surprinzator, intorc capul in fața celor saraci, care le cer ajutorul.

- Este vestea bomba a serii! Alex Bodi a fost eliberat in urma cu puțin timp! Dupa 24 de ore petrecute sub arest la sediul DIICOT, fostul iubit al Biancai Dragușanu se poate bucura din nou de libertate, potrivit informațiilor transmise de avocatul lui in exclusivitate pentru Spynews.ro!

- Alexandru Tudorie, celebrul fotbalist, și soția sa dau dovada ca sunt romantici și pe timp de pandemie. De unde știm? Ei bine, am aflat datorita celor mai bun paparazzi, cei de la SpyNews.ro, iar acum va aratam și voua cum iși petrec timpul cei doi soți in intimitatea casei lor. Ca sa va dam un indiciu,…

- Telefonul a fost moartea pasiunii dintre Ilie și Ioana Nastase. Au stat impreuna la cafenea, dar amandoi au vorbit cu altcineva. Paparazzi noștri i-au surprins pe cei doi soți distanți, complet absorbiți de ecranele smartphone-urilor.

- Banel Nicolița s-a imprumutat peste 80.000 de euro la un polițist din Faurei, pentru a investi la echipa locala. Polițistul pensionar Nastase Zainea i-a dat fostului fotbalist, in cateva luni, suma de 81.500 de euro. Imprumuturile au fost oferite in cursul anului trecut, prin niște contracte incheiate…

- Un ofițer in rezerva din Poliția Romana a ajuns sa-l imprumute cu zeci de mii de euro pe celebrul fotbalist Banel Nicolița, in condițiile in care, conform actelor, polițistul avea un salariu de 3.000 de lei, este inglodat in datorii, iar singura casa pe care o deține este inchiriata unor alte persoane.

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro