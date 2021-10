Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Banel Nicolița a rupt tacerea. Iata de ce a fugit fostul fotbalist din țara. Se pare ca fostul fotbalist traverseaza o perioada foarte dificila din viața. Soția lui Banel Nicolița a rupt tacerea Banel Nicolița a pierdut aproape toți banii și bunurile obținute in cariera de jucator dupa ce…

- Banel Nicolița (36 de ani), fost jucator la FCSB, se confrunta cu probleme serioase. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor are datorii mari la camatari și a fugit din țara, incercand sa gaseasca bani pentru a-și putea plati imprumutul. Patronul celor de la FC Faurei, formație din Liga 3, are mari probleme…

- Granița dintre Statele Unite ale Americii și Mexic se afla sub presiunea a mii de imigranți care incearca sa iși gaseasca o viața mai buna in SUA decat in țarile lor pustiite de saracie și conflicte.

- Romania are una dintre cele mai mici cote de impozitare a dividendelor din lume, conform unei analize facuta de Contzilla. La noi este de 5%, iar in alte state trece chiar de 30%. „Impozitarea capitalului este relativ mica in Romania. Avem o taxare foarte mica atunci cand vine vorba de profiturile repartizate…

- Uraganul Olaf a fost retrogradat vineri la nivel de furtuna tropicala, in cursul inaintarii sale de-a lungul peninsulei Baja California, fenomenul provocand precipitatii abundente si vant puternic in Mexic, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informeaza AFP. …

- „Parea Saigon, nu Kabul”, comenteaza vineri, 10 septembrie, pentru EFE Anatoli Matviiciuk, fost responsabil rus din serviciile de informatii, referindu-se la retragerea trupelor americane din Kabul. Multi veterani sovietici ai razboiului din Afganistan sunt de parere ca Washingtonul și președintele…

- “Am avut aceasta discutie cu colegul de la Ministerul Transporturilor, pentru ca incerc, din pozitia de vicepremier, sa ma tin la curent si sa ii ajut cat de mult pot pe colegii din ministerele pe care le coordonez, tocmai pentru ca sunt multe situatii care se blocheaza in mecanism si e nevoie de o…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri președintelui Klaus Iohannis sa îi ”ceara urgent demisia” premierului Florin Cîțu, dupa ce șeful Executivului a recunoscut ca a facut doua zile de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului în Statele…