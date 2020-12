Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bittman a aflat secretul tinereții pentru a se menține mereu in forma! Artistul a lasat bolidul sau de lux intr-o parcare pentru mersul pe jos. Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și l-au surprins pe solistul trupei "Holograf" pe strazile din București in timp ce se indrepta spre o intalnire cu…

- Dupa ce in urma cu doar cateva luni anunțau desparțirea, ZED și iubita lui, Noemi Demeter, sunt din nou impreuna. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins la ceas de seara intr-un restaurant de fițe din Capitala, insa pana acolo au mers cu noul bolid de lux al afaceristului!

- Daca nu Loredana Groza, atunci cine știe sa petreaca mai bine "la carciuma de la drum"? Artista s-a distrat alaturi de prieteni, printre care și chitaristul ei, la un restaurant din Capitala. Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins imagini de senzație cu canareața.

- Cand totul parea bine și frumos in familia Stegaru, iata ca lucrurile sunt din nou date peste cap, asta pentru ca Veronica și Viorel au fugit de acasa, insa astazi soacra Vulpiței a venit dupa ei sa-i ia acasa, dar aceștia nici nu vor sa auda!

- Deci, nu sunt carciumi deschise, nu sunt bacsisuri. Totusi, Bittman rezista: canta si in pandemie. Asa s-a intamplat si sambata seara, la IT Cucina, restaurant de fite in Herastrau. Newsweek Romania va prezinta un mic film video la fata locului, dar si o fotografie in care Bittman e in tandreturi cu…

- Adrian Sina a petrecut in miez de zi, iar apoi s-a urcat liniștit la volan! Paparazzi Spynews.ro au surprins imagini senzaționale cu artistul, in timp ce se afla la un restaurant din Capitala alaturi de familie.

- Simona Halep nu este pasionala doar pe terenul de tenis, ci și cu iubitul! Sportiva și afaceristul Toni Iuric se iubesc ca doi adolescenți, iar momentele de tandrețe in public nu lipsesc niciodata. Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele cuplului, in timp ce lua cina la un restaurant din Capitala.

- Ea la munca, el la distracție! Toni Iuruc o suține pe Simona Halep in turneul de la Roland Garros... de la terasa. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe logodnicul sportivei in compania unei persoane misterioase, la un restaurant din Capitala.