Bănel Nicoliță a revenit în România și are planuri mari! Ce își dorește să facă fotbalistul Despre Banel Nicolița s-a scris in ultima perioada ca ar fi fugit din Romania de teama camatarilor și astfel ar fi decis sa mearga peste Ocean pentru a caștiga bani. Cu toate acestea insa, aceste informații au fost imediat dezmințite de catre fotbalistul in varsta de 36 de ani, care a revenit acum cu forțe proaspete in orașul sau natal și a jucat deja primul meci pentru echipa braileana.Intra pe realitateasportiva.net și citește ultimele declarații ale lui Banel Nicolița. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

