Bandana print | Top 5 piese vestimentare pentru a adopta acest imprimeu Indiferent de vremuri, indiferent de stil, bandana a avut intotdeauna adepții ei. In acest sezon, imprimeurile au revenit la moda. De la legendara eșarfa patrata din bumbac pana la rochii boeme, adidași și genți, iata care sunt cele mai interesante piese ale momentului. Fiecare sezon aduce noutați și piese „it”... The post Bandana print | Top 5 piese vestimentare pentru a adopta acest imprimeu appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

