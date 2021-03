Zidul terasei din spatele Palatului Regal din Bicaz, actualul sediu al primariei si unul din cele doua monumente istorice pe care le are orasul, ambele in stare vizibila de degradare, s-a prabusit partial. Intamplarea ar fi trebui sa puna in alerta autoritatile din judet, o data pentru ca este vorba despre un monument istoric deja chinuit de numeroase si distructive interventii si a doua oara pentru este singurul palat regal din Neamt, in jurul caruia s-ar fi putut tese o poveste care sa aduca turisti, daca n-ar fi fost lasat, cu totul, la mana conducerii orasului. 1 de 3 In 2015, cand Mesagerul…