Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de societati comerciale care comercializeaza alimente au fost verificate de politistii bucuresteni, impreuna cu reprezentanti ai Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Directiei de Sanatate Publica si Autoritatii Nationale pentru Protectia

- Oamenii legii efectueaza in prezent cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunii de furt calificat in forma continuata, persoana banuita de comiterea faptei fiind un barbat in varsta de 25 de ani. Concret, dupa cum se precizeaza intr-o informare a IPJ Prahova, „politistii din…

- In municipiul Suceava pe strada Traian Vuia se va construi pe o suprafața de 8.851 de metri patrați un nou cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim de mare inalțime și funcțiuni complementare locuirii: spații comerciale, spații de alimentație publica, spații pentru prestari servicii,…

- Poliția spaniola a anunțat sambata, 5 noiembrie 2022, ca a confiscat 32 de tone de marijuana ambalata, cu o valoare de piața de cel puțin 64 de milioane de euro (63,74 milioane de dolari). Asta reprezinta cea mai mare cantitate gasita vreodata la nivel internațional. Poliția a efectuat o serie de raiduri…

- La Palatul Victoria, au fost semnate miercuri contractele cu bancile comerciale pentru acordarea creditelor cu garanția statului pentru studenți și familii tinere, din pachetul ”Sprijin pentru Romania”.

- Dupa ce farfuriile au fost trimise la degustare, banda a inceput sa mearga și a adus un verdict neașteptat dupa proba de gatit. Concurenților și chefilor nu le-a venit sa creada cand au vazut cine a caștigat al treilea battle de la Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

- Mai multe loturi de marfuri nedeclarate au fost descoperite de funcționarii vamali, informeaza Serviciul Vamal al Republicii Moldova.Astfel, marfuri in valoare de peste un milion de lei au fost descoperite de catre funcționarii postului vamal Chișinau 1 (PVI, Industriala).

- Un roman care facea parte dintr-o banda de hoți care a furat milioane de litri de kerosen dintr-o conducta NATO a fost achitat de judecatorii belgieni. Magistrații au pronunțat, la inceputul saptamanii, condamnarile pentru mai mulți barbați implicați in acest dosar, relateaza Sud Info. Șoferul roman…