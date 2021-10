Stiri pe aceeasi tema

- Montarea popicilor de delimitare a benzii a fost definitivata in cursul zilei de miercuri. In acest moment, culoarul de circulatie destinat mijloacelor de transport in comun este complet pe traseul Capat CUG/Tehnopolis – Podu Ros. Tramvaiele si autobuzele parcurg acest traseu in aproximativ 15 minute.…

- Poliția Rutiera a avizat propunerea Comisiei de Circulație a Municipiului Iași privind prelungirea benzii unice pentru mijloacele de transport in comun pana la rondul de tramvai de la capatul zonei CUG. Concret, masura va fi aplicata pe șoseaua Nicolina, pe segmentul cuprins intre intersecția bulevardul…

- Lista completa a masurilor aprobate este urmatoarea: I. Interzicere viraj stanga dinspre intrarea in oraș spre Podu Roș pe șoseaua Nicolina și aplicare marcaje rutiere tip linii diagonale galbene incrucișate cuprinse intr-un contur Atat la intersecția șoseaua Nicolina – aleea Tudor Neculai – strada…

- Primele masuri cu privire la traficul infernal pe ruta capat CUG - Copou au fost implementate ieri, printr-o suplimentare masiva a mijloacelor de transport in comun. Practic, de exemplu, in intervalul 6.55-7.00 au plecat trei tramvaie din capat de linie, doua pentru adulti si unul pentru elevi. Cu toate…

- Traficul auto in Iasi s-a depreciat continuu in ultimii ani si nu e corelat doar cu cresterea numarului de masini, ci si cu inmultirea constructiilor ridicate haotic, lipsa parcarilor, virajele la stanga. „Nu exista solutie miraculoasa pentru traficul aglomerat intr-un oras mare decat un transport…

- Traficul pe strada Petru Movila era inchis pe banda de langa axul drumului a sensului de circulație dinspre Bicaz spre Piatra-Neamț, in dimineața zilei de 9 august, intre intersecția cu șoseaua de centura și sensul giratoriu de la Shopping City, in timp ce pe cealalta banda se circula pe dos, spre Bicaz.…

- E greu sa mai luam in serios ce face Primaria pe subiectul managementului traficului in oras. Tramvaiele noi au reusit sa strabata muntii spre Iasi, la fel cum a facut-o si armata lui Mihai Viteazul inainte de anul 1600. Nu stiu de ce se plang ultra-nationalistii: cel putin in Moldova, traditiile si…