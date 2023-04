Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al echipei de robotica Delta Force din Arad, campioana mondiala in 2022, a decedat in accidentul care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in Timisoara, a confirmat, pentru AGERPRES, mentorul echipei, Corina Botosan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj a inregistrat replici pe toata durata nopții de marți spre miercuri, majoritatea fiind de intensitate mica. Potrivit site-ului INFP, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au inregistrat 13 replici ale cutremurului din judetul Gorj. Unul a avut 3.3 grade…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe pe A1 Deva – Nadlac, km 251, calea 2, Arad – Timișoara, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Traficul rutier pe banda de urgența și pe prima banda este restricționat.…

- Grav accident pe Autostrada A1 in aceasta dimineata. Pompierii din Timis au fost solicitati sa intervina dupa ce doua autocamioane si o autoutilitara au intrat in coliziune la kilometrul 510, pe sensul de mers spre Timitoara. Alarma s-a dat la 7.06, la fața locului s-au deplasat pompierii de la Pișchia…

- Accident de circulație, marți dimineața, pe A1, in zona Murani, județul Timiș. Traficul este blocat pe sensul de mers Arad – Timișoara in urma unui accident in care au fost implicate doua tiruri și o autoutilitara. In urma impactului, un tir incarcat cu nisip s-a rasturnat.

- Un nou accident cumplit s-a produs, miercuri, pe autostrada A1 Timișoara – Arad. Traficul se desfașoara doar pe banda a 2-a pe autostrada #A1, km 576+800, in apropiere de PTF Nadlac II. Un autoturism a intrat in partea din spate a unui autotren. Sunt inchise banda 1 și banda de urgența. O persoana a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca incepand de miercuri, 1 februarie, traficul pe sensul de deplasare Sebes – Turda, de pe autostrada A10, va fi inchis pentru o perioada de 30 de zile. Decizia a fost luata pentru remedierea unor deficiente, au transmis…

- Romania face tot posibilul sa stabileasca legaturi rutiere viabile cu vestul Europei. Se sparg Carpații, se fac poduri suspendate, se traseaza noi autostrazi și drumuri expres. Sunt deja in lucru sute de kilometri, care costa miliarde de euro.Unele autostrazi și drumuri expres sunt prinse…