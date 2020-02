Banda de la Severin, judecată în Franța într-o fostă bază nazistă Peste treizeci de persoane, majoritatea de nationalitate romana, sunt judecate marti in Franta intr-un dosar de proportii. 19 barbati si 14 femei vor fi judecati incepand de marti in Franta, la Saint-Nazaire, intr-o fosta baza nazista pentru submarine. Majoritatea inculpatilor sunt romani, provenind din Drobeta Turnu-Severin, iar acuzatiile la adresa lor sunt de furt de pe carduri bancare. Din banda facea parte si o frantuzoaica, iubita unuia dintre romani. Potrivit Le Parisien, cei 33 de membri ai bandei locuiau in regiunea din jurul orasului Nantes si furau carduri la diverse targuri, saloane… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

