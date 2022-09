Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Ministerului Apararii Nationale au tras peste 12,5 milioane de cartuse, sute de obuze si numeroase grenade in perioada 22-25 decembrie 1989, ca urmare a psihozei generate cu privire la existenta presupusilor "teroristi". Specialistii sustin ca aceasta cantitate de munitie este folosita intr-un…

- La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov au fost conduse, in vederea audierii, 18 persoane despre care exista suspiciunea ca sunt implicate in desfașurarea activitaților infracționale al carei prejudiciu estimat este de 42 de milioane de lei, informeaza instituția, intr-un comunicat de presa .…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a fost trimis din nou in judecata de procurorii anticoruptie, de data aceasta pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi numit, fara concurs, un consilier de cabinet, care apoi a fost detașat manager la conducerea Școlii Populare de Arta din Iași. Este…

- ■ pentru a fi ales viceprimar, el l-a santajat pe un coleg de partid cu publicarea unor inregistrari video ■ i-ar fi cerut si 150.000 de lei ■ dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Neamt ■ Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - serviciul teritorial Bacau au dispus extinderea urmaririi penale pentru infractiuni de coruptie, fata de alte 15 persoane si fata de fostul managerul general interimar al Serviciului de Ambulanta Judetean (SJA) Neamt, informeaza Agerpres.…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat in arest la domiciliu, a fost pus sub invinuire in dosarul „Energocom”, anunța Procuratura Generala, unde prejudiciul se ridica la aproape 12 milioane de dolari, scrie Deschide.md.Procurorii i-au inaintat oficial invinuirea cu privire la savarșirea…

- Anchetatorii DIICOT au efectuat perchezitii in zece penitenciare si la domiciile unor suspecti, pentrudestructurarea retelelor care introduceau droguri in puscarii. Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – structurile Bacau si Giurgiu,…

- ■ procurorii de la DIICOT au efectuat 27 de perchezitii la suspecti din Piatra Neamt, Roman si Bacau ■ altele au avut loc in Prahova, Dambovita si Braila, descinderi fiind si zece penitenciare ■ ancheta vizeaza introducerea de droguri in unitati de detentie ■ Procurorii din cadrul Directiei de Investigare…