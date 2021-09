Band: Polițiști sfidați de un tânăr care conducea fără permis Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar, din comuna Band, banuit de savarșirea de infracțiuni la regimul rutier. "In fapt, la data de 22 septembrie, in jurul orei 9.30, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe raza comunei Band. … Post-ul Band: Polițiști sfidați de un tanar care conducea fara... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

