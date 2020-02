O actrita de la Hollywood povesteste unei proaspete cunostinte, venite in vizita, cum s-a cunoscut cu un regizor celebru.

- Chiar din primele momente, mi-a spus: "daca ma asculti si faci exact ce-ti spun, iti garantez, draga mea, ca in maximum un an vei avea un Oscar".

- Si?

- Si chiar asa a fost.

Apoi se intoarce si striga:

- Oscar, fii cuminte, nu-ti mai baga degetele in nas! (preluat de pe dli.ro)



*****





Capitanul Titanicului.

-Am doua vesti, una buna si una rea. Pe care sa v-o spun prima?

-Pe aia rea, striga pasagerii.

-OK. Vaporul asta...…