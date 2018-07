Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident produs in localitatea Sarca, din comuna Baltati, ieri, la prima ora. In jurul orei 7, soferul unui autoturism Logan care circula dinspre Targu Frumos catre Podu Iloaiei a lovit un autoturism Ford care circula in fata sa, iar atunci cand autoturismul…

- Soferul in varsta de 38 de ani, cuzat ca a patruns pe constrasens lovind un motociclist, angajat al MAI, spune ca politistul circula cu viteza foarte mare, el fiind aproape stationat. Agentul sef adjunct de politie Manuel Ungureanu, din cadrul Serviciului Rutier Dambovita, si-a pierdut viata in urma…

- Pe o autostrada un control radar inregistreaza un Ferrari cu 19 Km/h. Exact, 19 Km/h. Politistul care facea controlul opreste autovehiculul si cere explicatii. La volan o blonda care ii raspunde zambind: – Respect limita de viteza indicata pe panouri. Scrie A19, atunci conduc cu 19Km/h. Politistul ii…

- Politistul Bogdan Gigina, care a murit in urma unui acident rutier pe cand deschidea coloana oficiala a vicepremierului Gabriel Oprea, a fost fortat sa circule la limita, inclusiv pe contrasens pentru a “sparge traficul”.

- O BLONDA AJUNGE LA SERVICIU PLANGAND IN HOHOTE. SEFUL O INTREABA INGRIJORAT CE A PATIT LA CARE EA RASPUNDE: AZI DIMINEATA AM PRIMIT TELEFON SI AM AFLAT CA MAMA A MURIT. SEFUL O CONSOLEAZA: DE CE NU TE DUCI TU ACASA AZI SA TE ODIHNESTI? SI-ASA NU AVEM DE LUCRU PREA MULT. BLONDA REFUZA SPUNAND CA MAI…

- Fostul senator Gheorghe Mirica se afla in coma, dupa ce a avut un accident teribil. Gheorghe Mirica a ajuns cu mașina pe contrasens, vehiculul sau fiind lovit de un autotren. Fostul senator Gheorghe Mirica, in varsta de 71 de ani, se afla in coma la Spitalul Județean Buzau, dupa ce mașina in care se…

- Doi tineri din Alba au fost raniți intr-un accident care a avut loc duminica, 17 iunie, in jurul orei 16,00 pe DN 14, la iesire din Copsa Mica spre Medias. Potrivit IPJ Sibiu, un sofer de 61 de ani, Medias, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatentiei in conducere, a patruns…

- Directorul unei companii de consultanta din Iasi a vazut moartea cu ochii in urma unui accident rutier care a avut loc in Bucium, ieri la amiaza. Sebastian Iosub se afla la volanul unui BMW si circula dinspre Iasi catre Bucium, iar la un moment dat, in fata Spitalului de Psihiatrie „Socola", intr-o…