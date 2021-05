Bancul zilei: Vânătoarea unui prinț... din poveste Un prinț... din poveste se duce in padure sa vaneze ursi. Vede ursul brun, duce pusca la ochi, trage si... In acelasi timp, simte o bataie pe umar, se intoarce si vede un urs uriaș care ii spune: - Omule, ai doua optiuni, ori ti-o trag, ori te scarman pana la moarte. Asta-i pedeapsa pentru uciderea unui urs.

Omul alege prima varianta. Dupa sase luni de durere, se intoarce in padure sa se razbune. Vede ursul negru, pune pusca la ochi, trage și il omoara.

In acelasi timp, simte o bataie pe umar, se intoarce si il vede pe ursul cel mare. Acesta ii spune:

- Prințul Emanuel din Liechtenstein, acuzat de reprezentanții Agent Green, dupa ce l-a ucis pe Arthur, cel mai mare urs din Romania, intr-o padure din Covasna. Acuzațiile sunt cu atat mai grave cu cat prințul strain trebuia sa elimine o ursoaica cu pui care a facut probleme la unele ferme din Ojdula,…

- Unul dintre cei mai mari urși din Carpați a fost vanat luna trecuta in padurile din Covasna de un prinț din Liechtenstein. Ecologiștii susțin ca este vorba despre braconaj și ca animalul impușcat era cel mai mare din Romania și probabil cel mai mare din UE. Reprezentanții Agent Green susțin ca ursul…

- Autoritațile din Tg.Mureș anunța ca a fost capturat ursul care a fost vazut de mai multe ori pe strazile orașului. Animalul va fi eliberat intr-o padure. Ursul a fost capturat cu ajutorul unei capcane....

- Ursul care venea in localitatea Ditrau, in cautare de hrana, a fost tranchilizat, la sfarsitul saptamanii trecute si a fost transportat in padure, intr-un loc indepartat de zonele locuite. Presedintele Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Gheorgheni, Birtalan Istvan, a declarat, pentru…

- Ursul care venea in localitatea Ditrau, in cautare de hrana, a fost tranchilizat, la sfarsitul saptamanii trecute si a fost transportat in padure, intr-un loc indepartat de zonele locuite. Presedintele Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Gheorgheni, Birtalan Istvan, a declarat, luni, pentru…

- Un urs a fost din nou surprins pe partie la Predeal. Mamiferul s-a speriat de strigatele unei persoane aflata in telescaun, a traversat partia in fuga și s-a ascuns in padure. Ursul a fost zarit de o persoana stand liniștit pe partie. In momentul in care a auzit strigate, animalul s-a activat și a luat-o…

- Intr-un clip postat pe Facebook de Adrian Stoica se poate observa cum un urs și-a facut apariția pe partia Clabucet din Predeal. Animalul este dezorientat și este „ajutat” de monitorii de schi sa se intoarca in padure. Din fericire, la un moment dat, partia a fost eliberata, schiorii s-au retras in…

- Ocolul Silvic Bistrița se regasește in primii 10 cei mai mari proprietari de padure din județ. Deși are 5.000 de hectare de padure in administrare, Ocolul Silvic Bistrița produce puțin peste cat cheltuie. Din cei 3,8 milioane de lei realizați anul trecut, 3,4 au mers pe funcționare și salarii. Printre…