Bancul zilei. Un moldovean îşi parchează Dacia când vine un şofer şi îi loveşte maşina Majoritatea romanilor adora bancurile. Cei mai mulți le spun in momentele de tacere la o masa din familie pentru a dezmorți un moment. Cu siguranța un numar mare dintre aceștia știu bancul cu moldoveanul care iși parcheaza Dacia. Un altul vine și ii lovește mașina, iar mai apoi barbatul ii cere explicație conducatorului auto care […] The post Bancul zilei. Un moldovean isi parcheaza Dacia cand vine un sofer si ii loveste masina appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un soț a decis sa iși duca partenera la restaurant. Acesta a fost decis sa o faca pe femeie sa rada, așa ca i-a spus un banc la un moment dat. Barbatul a avut parte de o condiție atunci cand și-a vazut partenera. Mai el exact, un barbat a trebuit sa reacționeze intr-un fel atunci […] The post Bancul…

- Nu de puține ori, in trafic, am fost martorii unor situații hilare. Ni se poate intampla fiecaruia dintre noi. Dar, cand ne vedem in fața unei situații de acest gen, mintea incepe sa lucreze. Nu de puține ori avem scuze de-a dreptul hilare. Pe de alta parte, daca avem o zi proasta și ne mai […] The…

- Va propunem bancul zilei! Bancurile sunt cea mai simpla forma de distracție, mai ales cand te afli la o petrecere cu prietenii. Cele mai multe bancuri sunt cu Bula, un personaj deja devenit celebru in conștiința populara. Nu se știe cum a aparut acest personaj și nici cine la inventat, cert este ca…

- Bancul zilei vine cu porția de ras de care trebuie sa ne bucuram zi de zi. Daca vrei sa spargi monotonia sau sa iți binedispui colegii de la locul de munca, prietenii sau rudele, gluma din randurile de mai jos este soluția perfecta. Ce face un barbat care vede un borcan plin cu bani intr-un […] The…

- Bancul zilei, porția de ras și voie buna cu care sa iți incepi dimineața. Daca vrei sa te relaxezi sau sa provoci hohote de ras la locul de munca, in familie sau in cercul de prieteni, am gasit gluma perfecta pentru a-ți indeplini dorința. Totul incepe cu celebrul Bula care intarzie zilnic 10 minute…

- Inconștiența la volan ucide, iar acest lucru este dovedit prin repetatele tragedii petrecute pe drumurile din Romania. Un alt accident care se putea sfarși in mod tragic a avut loc in aceasta dimineața, in Sibiu, acolo unde un microbuz care transporta mai multe persoane s-a rasturnat pe marginea drumului.…

- Un pensionar si a condus noul Lamborgini la 100 km h si, privind in oglinda, a vazut o masina de politie in spatele lui. L a accelerat pana la 140, apoi 150, apoi 155.Deodata s a gandit: Sunt prea batran pentru prostiile astea Asa ca s a tras pe marginea drumului si a asteptat ca masina politiei sa…

- Un nene iese dintr un bar, rupt de beat, se loveste de un stalp si cade.Se ridica matahaind, se impleticeste, se rupe de sale, da sa plece, se loveste iar de stalp si cade.Iar se ridica, se inconvoie, se scalambaie, da sa plece si iar loveste de stalp si cade.Ramane nauc pe trotuar si zbiara :ndash;…