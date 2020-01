Bancul zilei: Un actor din Ucraina Un celebru actor din Ucraina povestește unei proaspete cunoștințe, venite în vizita, cum s-a cunoscut cu un regizor faimos:



- Chiar din primele momente, mi-a spus: &"daca ma asculți si faci exact ce-ți spun, îti garantez, dragul meu, ca în maximum un an vei câștiga un Oscar&".



- Și ?



- Și chiar așa a fost.



Apoi se întoarce și striga catre câinele care râcâia la ușa sa fie scos la plimbare:



- Care este diferenta de gândire dintre o femeie ușoara, amanta si nevasta?Femeia ușoara: - De s-ar termina odata!Amanta: - Asa repede?Nevasta: - Bej! Bej o sa vopsesc tavanul!!!

- Î: Când a aparut democrația în România?R: Democrația a aparut atunci când Dumnezeu a facut-o pe Eva și i-a zis lui Adam: ”Acum poți sa îți alegi soția pe care o vrei...”

- În Londra, în timpul unei ceti foarte dense, o turista straina, vazând o silueta neclara de om, întreaba disperata: - Mister, nu cunoastet încotro ma îndrept eu? - Spre Tamisa. - Sunteti sigur? - Da, eu tocmai am iesit din ea.

- Americanul: – La noi… când trece Trump, toata lumea arunca în el cu fructe, oua, îl scuipa, îl înjura, etc etc… Rusul: – La noi când trece Putin, toata lumea urineaza pe el… care mai de care… Americanul:–…

- O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama sa: - Mama, noi am putea trai într-o cireașa? – Da, fiule, am putea trai într-o cireașa. – Mama, noi am putea trai într-un mar? – Da, fiule, am putea trai intr-un mar. –…

- Un tânar se întâlnește cu badea Gheorghe care era cu oile la pascut. Flacaul se gândește sa intre în vorba și-l întreaba: - Bade, dau oile lapte? - Alea albe, da. - Și alea negre? - Și alea negre. - Dar lâna dau? -…

- În timpul unei dezbateri la Senat, cineva din sala striga: - Da' stingeți odata luminile alea, sa putem dormi și noi!- Nu, nu! Înca nu le stingeți, nu am terminat de citit ziarul!

- În seara zilei de 13 noiembrie 1594, armata valaha a lui Mihai Viteazu ataca detașamentul de ieniceri încartiruit în București, pe care reusește sa-l distruga în totalitate, la capatul unei lupte eroice.Un mare merit în alungarea turcilor din București l-a avut și primaria…