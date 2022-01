Bancul zilei: Ultima dorință a soțului aflat pe patul de moarte Ion, pe patul de moarte, o cheama pe Maria și îi spune:- Marie, dupa ce m-oi duce io, vreau ca tu sa te mariți cu Gheorghe!- Dar vai Ioane, cum poți sa îmi ceri așa ceva? Nu vreau sa ma marit cu nimeni. Eu doar pe tine te iubesc.- Marie, cu Gheorghe sa te mariți, ca știu ca nu stai tu singura!- Dar vai Ioane,, de ce vrei tu sa ma marit cu Gheorghe?!- Fiindca și el mi-o dat țeapa la târg cu un cal... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

