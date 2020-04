Bancul zilei: Turism la munte Fericit ca s-au redeschis hotelurile, un turist creștin hotaraște sa mearga la munte. Neavând prea multe lucruri de facut într-o zi merge în drumeție de capul sau.



Când da nas în nas cu ursul, neștiind ce sa faca, începe sa se roage:



- Doamne, da-i ursului gânduri creștine!



La care ursul raspunde:



- Doamne, binecuvânteaza aceasta masa!

Sursa articol: hotnews.ro

