Bancul zilei: Totul până la un punct Suna telefonul:

- Alo, senor Rod ? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara.

Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac pentru tine?

Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa va anunt ca papagalul d-voastra a murit.

Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat multe premii internationale?

Ernesto: Da senor, acela.

Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul asta. De ce a murit?

Ernesto: A mincat carne stricata.

Rod : Carne stricata?! Cine l-a hranit cu carne stricata?

Ernesto: Nimeni senor, a mincat el singur carne de cal mort.

Rod:…

Sursa articol: hotnews.ro

