- La un targ de duminica, intr-un sat:– Bade, eu sunt farmacist și tare aș vrea sa știu daca ierburile astea pe care le vinzi in piața sunt de vreun folos. – Sigur ca sunt de folos! Chiar...

- Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania, Kelemen Hunor, a declarat vineri ca, odata cu moartea Doinei Cornea, cea care a fost ''un militant constant al dialogului romano-maghiar'', a pierdut un adevarat prieten. "Odata cu trecerea in nefiinta a doamnei Doina Cornea, am pierdut…

- Ion o prinde pe Maria cu Gheorghe, cel mai bun prieten al sau, in pat...- Mai nemernicule, tocmai tu, cel mai bun prieten al meu, cu sotia mea, in patul meu, fara rusine, si zici ca ma respecti ca pe nimeni altul, si te rog macar sa te opresti cind vorbesc cu tine...!!!

- Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul in fata, plangea de rupea pamantul. Vazandu-l asa de dezamagit, barmanul il intreaba: - Dar ce s-a intamplat? - Pai, acum opt luni, a murit mama si mi-a lasat 20.000$... - Condoleantele mele...

- Un tip intra intr-un local si ii spune chelneritei: - Vreau un sandwich cu o felie de paine alba, una de paine neagra si una de paine integrala, prajite mediu. Pune sunca si branza pe stratul de jos, puiul, frunza de laptuca si rosia pe stratul de sus. Pune maioneza pe fiecare strat. taie cojile si…

- Razvan si Dani au prezentat noi mesaje amuzante postate pe retetele de socializare la deja obisnuita rubrica "Decat un prieten in plus pe Facebook, mai bine un prieten in minus". De data asta, in vizor a fost luat un alt internaut cu simț poetic și cunoștințe de gramatica de gradinița.

- In 2016, Cosmina Adam a scos primul sau album, 15 cantece de dragoste, de desparțire, de petrecere: "Frumoasa ca mine nu-i". Insa, pare-se ca nimic nu-i atinge sufletul matinalului Dani, chiar daca Razvan se straduiește

- Circula zilele astea o vorba prin targ cum ca directorul SCM Gloria Buzau (clubul finanțat anual de Primarie cu peste 70 de miliarde de lei vechi) ar fi cazut in dizgrațiile liderului de la Palatul Comunal. Mai mult decat atat, oameni de sport din urbe acrediteaza ideea ca zilele lui Vasile Nița la…