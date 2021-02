Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, anunta ca renunta la decizia de a muta o directoare din ministerul finantelor in ministerul economiei, in conditiile in care femeia este acuzata ca a colaborat cu Securitatea. Claudiu Nasui a precizat ca stia de dosarul de la CNAS al directoarei, dar s-a gandit ca…

- Primarul general, Nicusor Dan, a avut joi o disputa cu directorul economic al Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) Razvan Nitu, care a afirmat ca pretul unei banci este 5.000 de lei, fiind necesare 3.000 de banci. Primarul l-a intrebat ”Va bateti joc de noi?” si l-a invitat…

- Ședința de lucru in aceasta dup-amiaza a primarului general, Nicușor Dan cu rețeliștii. Reprezentanții a 13 firme care se ocupa cu modernizarea și reparațiile rețelelor de termoficare au raspuns la invitația lui Nicușor Dan, pe tema strategiei de lucru pentru refacerea conductelor de incalzire a…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune ca se simte "extraordinar de frustrat" sa vada cum trece timpul și ca nu se poate apuca de anumite proiecte, pentru ca nu exista o comunicare cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Liberalul a declarat miercuri, la RFI, ca are mare încredere…

- "Vom discuta luni, in sedinta Consiliului General, ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie - iunie 2021. Este o masura in sprijinul industriei HoReCA, serios afectata de epidemie si al locurilor de munca din domeniu. E important sa sustinem…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, vor sustine sambata, la ora 13:30, o conferinta de presa. Conferinta va avea ca tema situatia Elcen. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca in ceea ce priveste Elcen…

- Consiliul local al municipiului Constanta a fost convocat in sedinta ordinara, vineri, 27 noiembrie 2020, ora 13.00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Ordinea de zi a sedintei: Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din data…

- Secretarul general adjunct al PMP Romulus Lucian Iaru, care este si secretar general adjunct in Guvern, reaminteste celor de la USR-PLUS ca PMP a adunat peste un milion de semnaturi pentru sprijinirea proiectului privind eliminarea pensiilor speciale. „Daca tot au furat ideea, trebuiau sa fure naibii…