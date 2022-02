Stiri pe aceeasi tema

- Simptomele Covid sunt practic similare cu cele care te apuca în momentul în care ai uitat telefonul deblocat, iar soția pune mâna pe el și-l verifica:- Dificultați de respirație- Transpirație rece!- Slabiciune la nivelul picioarelor!- Durere de cap!- Durere de stomac!iar când…

- Clientul: Puteti sa mi livrati traducerea in 3 zile Este foarte, foarte urgent.Traducatorul: Sigur ca pot.Clientul: Cat ma costa deci Traducatorul: 400 euro.Clientul: Nu e putin cam mult pentru o munca de 3 zile Traducatorul: Pot s o fac intr o saptamana daca va face sa va simtiti mai bine. ...

- ndash; Bunicule, pe tine te a facut Dumnezeu ndash; Da, draga mea, Dumnezeu m a facut, raspunde bunicul.Cateva minute mai tarziu, fetita isi intreaba din nou bunicul:ndash; Bunicule, dar pe mine tot Dumnezeu m a facut ndash; Da, draga mea, raspunde bunicul.Timp de cateva minute, fetita il studiaza pe…

- Un politist opreste pe strada on om beat crita:ndash; De unde veniti la ora asta ndash; De la petrecerea de Revelion ndash; Tu iti bati joc de mine Revelionul a fost acum doua saptamani ndash; Asta stiu, dar abia acum mi au sugerat gazdele sa ma intorc acasahellip; ...

- Doua domnisoare cochete cautau de zor prin padure un brad de Craciun.Dupa o zi intreaga de stat in frig si cautat, una dintre ele ii spune celeilalte: Auzi, n ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri ...

- La farmacie vine o batrana de 80 de ani cu o reteta. Farmacistul o intreaba: Reteta este pentru dvs. ndash; Da. Stiti ca este o reteta de anticonceptionale Acestea nu va fac nimic. Ba da, ma fac sa dorm linistita. Cum asa Iau cate o pastila in fiecare dimineata, o pisez si o dizolv in paharul cu suc…

- De ziua soacrei, Bula se prezinta cu un pachetel intr o mana si cu o pusca in cealalta.ndash; La multi ani, mama soacra Ti am adus o pereche de cercei de aur.ndash; Multumesc, Bula. Dar cu pusca ce vrei sa faci ndash; Pai, de gauri in urechi nu ai nevoie ...

- Dupa miezul noptii, suna cineva la usa.Bubulina se duce somnoroasa sa deschida. In fata usii erau patru barbati, beti crita.ndash; Stimata doamna, noi am venit sa l conducem pe sotul dvs. pana acasa, dar nu stim care dintre noi este. ...