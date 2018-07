Bancul zilei: Scurtă lecție pentru soție Sotia se pregateste sa prajeasca un ou ochi, cand tocmai se intoarce sotul acasa si incepe sa tipe: - Atentie! Atentie! Mai mult ulei! Avem nevoie de mai mult ulei! O sa se arda! Atentie! Intoarce-l, intoarce-l, intoarce-l! Hai! Atentie! Ai innebunit? Uleiul o sa se termine! O, Doamne, Dumnezeule, sarea! Nu uita sarea... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Javier, "suporterul din carton", este imbracat cu un tricou incriptionat cu mesajul "Mi vieja no me dejo" (n.r. - scorpia mea nu m-a lasat). Javier face senzatie in randul suporterilor prezenti la Cupa Mondiala din Rusia, fiind foarte solicitat pentru sedinte foto de fani din toata lumea.…

- Elena Daniela, fosta soție a lui Romeo Dunca, il poate executa silit pe milionar, la patru ani de la divorț. (Promotiile zilei la monitoare) Totul, conform deciziei pe care magistrații Tribunalului Timiș au luat-o in cursul zilei de joi. Contestația a fost acceptata, iar banațeanul care a facut avere…

- Scotianul sta pe terasa cu un pahar de apa in fata. Scoate o poza cu o femeie goala, se uita la ea, suspina, bea o inghititura de apa... Iar se uita la poza, iarasi ia o inghititura... La un moment dat...

- Fiul adolescent se cearta cu parinții lui: - M-am saturat sa fiu tot timpul cu voi, sa fiu dadacit la orice pas! Sa mi se spuna ce sa fac! Eu am nevoie de libertate! Aer! Romantism! Bautura și femei! Gata! Plec! Și sa nu indrazniți vreo unul din voi sa ma opriți...

- La cei 68 de ani ai sai, o vaduva avea din nou un pretendent, pe Bula. Odata, acesta o mangaia pe genuchi, apoi spuse: - Acum, o sa zici, probabil, ca pot sa te privesc, dar sa nu te ating...

- Daca va ingrijoreaza un istoric negativ din Biroul de Credite, peste 3 saptamani veti putea cere stergerea lui. Analistii va atrag atentia, insa, ca in lipsa unor astfel de informatii, bancile v-ar putea refuza accesul la credite, in viitor. Pe 25 mai, intră în vigoare în România,…

- La scoala, invatatoarea le explica copiilor fenomenul deosebit ce va avea loc la prinz:- Copii, astazi la ora 14 va avea loc o eclipsa de soare. Sa urmariti fenomenul cu atentie...Curios, Bula...