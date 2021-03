Bancul zilei: Scăderea natalității Discutau un neamt, un american si-un roman.

Neamtul: ala mic al meu, cum s-a nascut, s-a si napustit la bancul de lucru si a inceput sa munceasca.

Americanul: eu sunt pilot, cum s-a nascut feciorul a sarit direct in cabina, cu mainile pe manse.

Romanul: nevasta-mea e gravida de un an jumatate; din cand in cand, ala micu scoate capul si intreaba: tot Ioha e presedinte? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Intr-un restaurant select, un muzician se apropie de masa unui cunoscut vlogger, care își sarbatorea ziua de naștere, si-l intreaba: - Dumneavoastra ati cerut ceva de Beethoven? - Nu, bah, eu am cerut pui cu smantana...

- Compania de biotehnologie Pfizer a anunțat miercuri, prin reprezentatul sau Helmuth Vaccinel, ca au fost nevoiți sa reduca drastic producția de vaccinuri anti-Covid pe luna februarie pentru a putea livra la termen viagra pentru Sf. Valentin...

- In 2020, s-au nascut 163.000 de copii, cu peste 40.000 mai puțini decat anul 2019. Cifrele arata astfel ca 2020 a fost anul cu cele mai puține nașteri din 1967 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica, citate de Edupedu . Cifrele arata ca scaderea natalitații…

- Ședința de excludere a lui Nicusor din USR. Ia cuvântul secretarul-general Clotilde și spune: – Domnul Nicusor este un lenes, nu munceste, este recalcitrant, se cearta cu toti colegii, isi terorizeaza familia, isi terorizeaza vecinii, bea, fura, deci propun excluderea din Partid a domnului…

- In 2020, Coreea de Sud, țara cu cea mai mica natalitate din lume, a inregistrat un numar mai mare de decese decat de nașteri, informeaza BBC.Anul trecut, in Coreea de Sud s-au inregistrat 275.800 de nașteri, cu 10% mai puțin decat in 2019. In schimb, aproximativ 307.764 de persoane au decedat.Aceste…

- Bursa de pe Wall Street a devenit atat de sofisticata incat in curand nu va mai fi nevoie acolo decat de un supercomputer, un caine si un om. Computerul va face toate tranzactiile iar cainele va il va pazi sa nu se apropie cineva de el. Omul va fi angajat sa hraneasca cainele.