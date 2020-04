Bancul zilei: Relaxare totală Soțul catre soție:



- Draga, am observat ca, de fiecare data când ne certam, tu intri în baie și, când te întorci, ești foarte relaxata și bine dispusa. Ce faci în baie?



- Spal colacul de la toaleta.



- Și asta te binedispune atât de mult?



- Da, fiindca îl spal cu periuța ta de dinți.

