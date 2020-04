Bancul zilei: Redeschiderea școlii Dimineața, mama trezește copilul:



- Hai, trezirea, știi ca s-a terminat carantina și reîncepe școala!



- Dar, mama, de ce trebuie sa ma duc? Mi-e scârba de școala!



- Da-mi doua motive pentru care nu vrei sa te duci.



- Unu: toți copiii ma urasc, doi: toți profesorii ma urasc și mai tare!



- Astea sunt pretexte, scoala-te odata!



- Dar da-mi și tu doua motive pentru care sa ma duc.



- Unu: ai 41 de anu, doi: ești directorul școlii! Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scolile ar putea fi redeschise incepand cu data de 1 iunie. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca va avea discuții cu Monica Anisie, ministrul Educației, despre reanceperea scolii de catre elevi. Monica Anisie, anunțul oficial despre revenirea elevilor in școli. Ce se intampla acum Elevii…

- ​Auzi ba, noi de ce stam in groapa asta si sapam si sefu sta la umbra copacului sus?- Nu stiu ba, du-te si intreaba-l.Se duce la sef si ii zice:- Sefu, care-i motivul pentru care noi stam in groapa asta si sapam si dumneavoastra stati la umbra copacului?- Inteligenta…- Ce-i aia?-…

- Membrii Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost avertizati sa ramana in Bucuresti la finalul saptamanii existand posibilitatea unei sedinte in timpul zilei de sambata. „Posibila sedinta BPR sambata, 14.03.2020, in prima parte a zilei", se spune in mesajul primit de membrii…

- Un elev al Școlii de agenți de poliție din Campina a fost prins, duminica, dupa ce a furat mai multe inele dintr-un magazin aflat intr-un mall din Ploiești. Tanarul a fost dus la audieri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați, duminica, de reprezentanții…

- Astazi, Baia Mare a avut parte de o dimineata superba de iarna. La mijirea zorilor, cerul a fost multicolor, fiind invadat de galben, roz, mov, violet si albastru. Acesta a fost surprins si imortalizat de obiectivul Nicoletei Marian. Foto-Nicoleta Marian/ZiarMM.ro The post Fotografia zilei: Baia Mare,…

- Soțul a venit seara acasa cam baut și cu hainele murdare de noroi. Dimineața, dupa ce s-a trezit, îi spune soției:– Mi-ai curațat pantalonii?– Curațat.– Dar vestonul?– Și vestonul.– Dar pantofii?– Dar ce, și-n pantofi aveai bani?

- John, valetul, intra val-vârtej: - Sir, au anunțat furtuni puternice pe Canalul Mânecii. Va fi dezastru! - Oh, John!... Iar va ramâne biata Europa, izolata...----Cu ocazia finalizarii Brexit-ului, doi amici, un englez și un chinez, se plimba pe o strada în Londra.-…

- Cu ocazia finalizarii Brexit-ului, doi amici, un englez și un chinez, se plimba pe o strada în Londra.- Uita-te la toate steagurile astea ! Îmi umplu sufletul de mândrie patriotica, spune chinezul. - Dar tu esti chinez, iar astea sunt steaguri britanice !- Da…