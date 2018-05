Bancul zilei: Război n Scoția Scotia. Razboi intre doua cetati. De la prima cetate zboara o ghiulea, de la a doua cade o bucata de zid. De la a doua cetate zboara o ghiulea, de la prima cade un zid. Si tot asa o saptamana intreaga. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Merge Bula, intr-o zi, la reprezentanta Dacia si-l intreaba pe vanzator. -Dacia 1310 aveti?-Avem-Cu clima?-Cu-cu ABS?-Cu-Cu gps?-CuBula uimit il intreaba pe vanzator:-ce misto! in cat timp as putea sa o obtin?-Pai… in cateva zile.-Dumneata…

- La un targ de duminica, intr-un sat:– Bade, eu sunt farmacist și tare aș vrea sa știu daca ierburile astea pe care le vinzi in piața sunt de vreun folos. – Sigur ca sunt de folos! Chiar...

- O doamna doreste sa cumpere un papagal si, la piata, se adreseaza unui vanzator in acest scop: – Puteti sa-mi vindeti vreun papagal? – Bineinteles! Va pot oferi acest papagal, la pretul de 1.000 lei. – Oh! Este prea mult! Ceva pentru buzunarul meu nu aveti?

- Cu ocazia Zilei veteranilor de razboi, 12 veterani de razboi nonagenari au primit vineri diplome de excelenta in cadrul unui ceremonial desfasurat vineri la Monumentul eroilor neamului din municipiul Buzau. Cel mai in varsta dintre veteranii de razboi din judetul Buzau, capitan(r) Aurel Mancu, 99 de…

- Ion o prinde pe Maria cu Gheorghe, cel mai bun prieten al sau, in pat...- Mai nemernicule, tocmai tu, cel mai bun prieten al meu, cu sotia mea, in patul meu, fara rusine, si zici ca ma respecti ca pe nimeni altul, si te rog macar sa te opresti cind vorbesc cu tine...!!!

- Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune: – Va rog sa o deschideți la loc, altfel am sa mor sufocata aici! – Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discuție care devine atat de…

- O bunicuta se prezinta la examenul de admitere la facultate. Ia toate examenele cu brio si intra. Totusi, examinatorii, curiosi, o intreaba, la ce ii mai trebuie scoala la varsta asta, ca doar e pensionara... - Ah, nicidecum pentru cariera...

- Bula, in pauza, a scris apasat pe tabla: "Eu sunt cel mai tare barbat. Bula." Invatatoarea, o femeie tanara si draguta, intra in clasa, se uita la tabla si citeste. Apoi ii spune lui Bula: - Dupa ora, sa ma astepti...