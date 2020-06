Bancul zilei: Putin, la al 10-lea mandat Trei ruși calatoreau în aceeași cușeta dintr-un tren trans-siberian. Unul dintre ei citea un ziar, în timp ce ceilalți doi spuneau bancuri cu Putin. Enervat de faptul ca nu putea citi în liniște ziarul, primul rus s-a hotarât sa le joace o festa celor doi. A ieșit discret din cușeta și a comandat însoțitorului de vagon trei ceaiuri, cu mențiunea sa-i fie aduse exact peste 10 minute. A reintrat în cușeta și, dupa noua minute, le-a spus celor doi:



– Baieți, ar trebui s-o lasați mai moale cu bancurile politice in tren. FSB-ul are microfoane în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- In 2020, solstițiul de vara are loc pe 21 iunie. Cea mai lunga zi din an va avea 15 ore si 32 de minute, in timp ce noaptea cea mai scurta din an are 8 ore si 28 de minute. Aceasta zi vine cu o serie de superstiții privind influența care ar putea-o avea asupra destinului. Ce nu este bine sa faci, inca…

- Profesorul la ora de sociologie: - Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia, explica profesorul. - Bula, tu nu ești atent! - Ba da, domnule profesor. - Atunci spune-mi, ce aș fi eu daca ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? - Vrajitor, domnule profesor.

- Examen de absolvire la Academia Navala: - Ce faci daca în fata navei vine un uragan strasnic, chiar când esti aproape de tarm? - Arunc imediat ancora, domnule comandant. - Si daca vine un alt uragan din spate? - Arunc din nou ancora, domnule. - Si…

- - Domnule polițist, cineva mi-a furat bicicleta! - Era înca buna? - Da, mergeam cu ea la lucru... - Ati avut clopoțel la ea? - Nu. - Frâna de mâna? - Nu. - Far și ochi de pisica? - Nu. - Atunci trebuie sa platiți amenda...

- Nevasta ardeleanului baga divorț. La judecator: – Domnule, de doua luni suntem singuri în casa în carantina și nu am facut înca dragoste! Judecatorul catre ardelean: – Tu ori nu vrei, ori nu poți, ori nu stii… Ardeleanul:–…

- Mod de preparare: Fasolea se curata de ate, cozi se spala. Fasolea mascata se taie in 2-3 parti. Se fierbe in apa putin sarata 8-10 minute. Ceapa taiata fidea se prajeste putin, se amesteca cu fasolea, se adauga sare si piper si se mai prajesc inca 3 minute. Cind sunt gata se adauga usturoiul pisat,…

- Dimineața, mama trezește copilul:- Hai, trezirea, știi ca s-a terminat carantina și reîncepe școala!- Dar, mama, de ce trebuie sa ma duc? Mi-e scârba de școala!- Da-mi doua motive pentru care nu vrei sa te duci.- Unu: toți copiii ma urasc, doi: toți profesorii…

- Cercetatorii Universitații din Hong Kong au descoperit la ce temperatura moare cel mai repede noul coronavirus, dar și care e temperatura la care e cel mai activ și supraviețuiește cel mai mult. La temperaturi de 4 grade Celsius devine extrem de activ și rezista mai bine de doua saptamani, in timp ce…