Bancul zilei: Puteri sporite pentru polițiști Doi tineri turișți sunt opriți de un polițist pe autostrada.

Polițistul se apropie, cere carnetul de șofer și talonul de înregistrare și vazând ca trebuie sa aștepte dupa ele, îi da una peste cap șoferului.

– Asta pentru ca nu ai carnetul de șofer la îndemâna, se rastește el. N-am toata ziua la dispoziție!.

Dupa ce îi da șoferului o amenda, polițistul trece de cealalta parte a mașinii și îi da una pste cap și pasagerului.

– Auuuu!, striga pasagerul. De ce-ai facut asta?

– Asta ca sa-ți îndeplinesc visul, îi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

