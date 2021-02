Bancul zilei: Pasiunile secrete ale programatorilor

Un programator mergea pe strada cind o broasca il striga si ii spune:

- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta.

Programatorul lua broscuta, o puse in buzunarul lui si merse mai departe. Broscuta striga:

- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta si voi sta cu tine o saptamina.

Programatorul scoase broscuta din buzunar, se uita la ea, zimbi si o puse inapoi in buzunar. Broscuta urla din nou:

- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta, voi sta cu tine o saptamina si voi face orice vrei.

Programatorul scoase…