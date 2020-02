Bancul zilei: Olteanul aude de coronavirus Un oltean se întoarce de la spital, unde a auzit ca un pacient a fost depistat cu coronavirus. Se întoarce înapoi în sat și se duce la gardul vecinului sa-l întrebe:



- Ma, vecine, tu ai coronavirus?



Sta vecinul nostru și se gândește: daca-i spun ca am, îmi cere sa-i dau; daca-i spun ca n-am, zice ca nu-s om gospodar…Dupa ce se gândește raspunde:



- Am, dar numa’ puțin mi-o ramas pe fund. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

