Bancul zilei: O istorie a migrației pe scurt O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama sa:

- Mama, noi am putea trai într-o cireașa?

– Da, fiule, am putea trai într-o cireașa.

– Mama, noi am putea trai într-un mar?

– Da, fiule, am putea trai intr-un mar.

– Atunci, mamî, de ce traim intr-un rahat?!?

– Ehee... ce știi tu fiule ce e dragostea de țara?!

