Bancul zilei: Negocieri cu sindicatele Se purtau de multa vreme negocieri între patronatul unei fabrici și sindicate, pe marginea asistenței medicale pentru angajați și a absențelor din motive medicale. La un moment dat, unul dintre patroni scoate un ziar și spune:



- Uite aici fotografia unui angajat de-al nostru care ieri a lipsit pe motiv ca e bolnav. Articolul spune ca a realizat un scor impresionant la concursul de popice. Oare cât de bolnav poate fi?



La care unul dintre sindicaliști raspunde, dupa câteva momente de stupoare:



- Dar daca nu era bolnav, n-ar fi facut un scor și mai mare? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

