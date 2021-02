Stiri pe aceeasi tema

- Bula are probleme de sanatate, obezitate, colesterol, tensiune marita, ficat marit, asa ca merge la doctor. Îl întreaba doctorul: – Ia zi, Bula, obisnuiesti sa fumezi? – Mmm… Asa si asa… – Dar cât înseamna „asa si asa”?…

- Un programator mergea pe strada cind o broasca il striga si ii spune:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta.Programatorul lua broscuta, o puse in buzunarul lui si merse mai departe. Broscuta striga:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta…

- Unui parasutist nu-i reuseste acrobatia si aterizeaza intr-un pom din curtea unui ardelean. Gazda ii aduce o scara ca sa-l dea jos. - Voiam sa bat un record, dar n-am reusit, se necajeste parasutistul. - No, cum n-ai reusit?, zice ardeleanul. Doar esti primul om din satul nostru care se da jos…

- Moscova, anii '50. Interdictie de iesire intre orele 21 si 6. Doi militieni vad pe unul care se furisa. Unul scoate mitraliera si il impusca. - Volodia, de ce l-ai impuscat? E numai 20:45!!! - Il cunosc, sta departe, nu mai ajungea.

- Bursa de pe Wall Street a devenit atat de sofisticata incat in curand nu va mai fi nevoie acolo decat de un supercomputer, un caine si un om. Computerul va face toate tranzactiile iar cainele va il va pazi sa nu se apropie cineva de el. Omul va fi angajat sa hraneasca cainele.

- Din pacate, sentimentul de nemulțumire generala devine din ce in ce mai frecvent. Te lași afectat foarte ușor de lucrurile inutile și nu mai poți sa te bucuri de cele care intr-adevar conteaza. Intr-o lume a vitezei, ar trebui sa inveți sa te oprești din cand in cand. Chiar daca ai un job stresant sau…

- Horoscopul zilei de sambata, 5 decembrie 2020. Afla ce spun astrele pentru ziua de maine. Nu uita și de numele norocoase ale zilei, iar acestea sunt 1, 14, 35 și 5. Culorile care va infrumusețeaza ziua sunt: albastru, inchis, negru. Horoscop 5 decembrie 2020 pentru fiecare zodie Berbec Pentru Berbeci,…

- Persoanele cu dizabilitati duc o viata "extrem de dificila" in Fasia Gaza din cauza blocadei israeliene si a lipsei de asistenta din partea Hamas la putere, a avertizat Human Rights Watch joi, cu ocazia Zilei internationale a persoanelor cu handicap, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES.…