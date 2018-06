Bancul zilei: Ispita Nevasta unui preot nu prea bogat vine de la oras cu o rochie noua. Cand vede chitanta de 400 de lei, preotul se face foc: - Eu pun bani deoparte sa avem mancare si sa intretin casa, iar tu? - Barbate, nu m-am putut abtine, tentatia era prea mare. Ca si cum un demon mi-ar fi soptit: "Iti sta bine! Iti sta bine!"... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul adolescent se cearta cu parinții lui: - M-am saturat sa fiu tot timpul cu voi, sa fiu dadacit la orice pas! Sa mi se spuna ce sa fac! Eu am nevoie de libertate! Aer! Romantism! Bautura și femei! Gata! Plec! Și sa nu indrazniți vreo unul din voi sa ma opriți...

- Scotia. Razboi intre doua cetati. De la prima cetate zboara o ghiulea, de la a doua cade o bucata de zid. De la a doua cetate zboara o ghiulea, de la prima cade un zid. Si tot asa o saptamana intreaga.

- Merge Bula, intr-o zi, la reprezentanta Dacia si-l intreaba pe vanzator. -Dacia 1310 aveti?-Avem-Cu clima?-Cu-cu ABS?-Cu-Cu gps?-CuBula uimit il intreaba pe vanzator:-ce misto! in cat timp as putea sa o obtin?-Pai… in cateva zile.-Dumneata…

- La un targ de duminica, intr-un sat:– Bade, eu sunt farmacist și tare aș vrea sa știu daca ierburile astea pe care le vinzi in piața sunt de vreun folos. – Sigur ca sunt de folos! Chiar...

- La scoala, invatatoarea le explica copiilor fenomenul deosebit ce va avea loc la prinz:- Copii, astazi la ora 14 va avea loc o eclipsa de soare. Sa urmariti fenomenul cu atentie...Curios, Bula...

- O doamna doreste sa cumpere un papagal si, la piata, se adreseaza unui vanzator in acest scop: – Puteti sa-mi vindeti vreun papagal? – Bineinteles! Va pot oferi acest papagal, la pretul de 1.000 lei. – Oh! Este prea mult! Ceva pentru buzunarul meu nu aveti?

- Ion o prinde pe Maria cu Gheorghe, cel mai bun prieten al sau, in pat...- Mai nemernicule, tocmai tu, cel mai bun prieten al meu, cu sotia mea, in patul meu, fara rusine, si zici ca ma respecti ca pe nimeni altul, si te rog macar sa te opresti cind vorbesc cu tine...!!!