Bancul zilei: In noaptea de Halloween Paznic nou in cimitir in noaptea de Halloween.Un schelet se gandeste sa il sperie si ii sare in fata: BUUUU Paznicul ramane nemiscat.Inca o data: BUUUU Paznicul nimic. Exasperat, scheletul se urca pe gard vrand sa ii sara in spate paznicului.Acesta insa ii trage o lopata pe spinare si ii spune:ndash; Radem, glumim, dar nu parasim incinta ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Halloween ul este sarbatorit in noaptea de 31 octombrie.Halloween este o sarbatoare de origine celtica, preluata astazi de multe popoare din lumea occidentala, ea raspandindu se in secolul al XIX lea prin intermediul imigrantilor irlandezi din Statele Unite ale Americii.Este sarbatorita in noaptea de…

- Sotul si sotia merg la un psiholog, deoarece dupa 20 de ani de casatorie, barbatul este foarte deprimathellip;Cand este intrebat care este problema, barbatul scoase o lista lunga si detaliata cu tot ce a avut de indurat in acei 20 de ani:ndash; Lipsa de atentie;ndash; Lipsa de dragoste;ndash; Lipsa…

- Daca am miza pe un look retro, direct din anii 2000, pentru costumul sau de Halloween de anul acesta? In acest timp este Halloween-ul, așadar este timpul sa incepi sa te gandești la ce costum vei purta in cel mai infricoșator sezon al anului. Reinvierea stilului Y2K inca domina lumea... The post Halloween…

- O gasca intr un bar:ndash; Aveti mamaliga intreaba gasca.ndash; Nu, raspunde barmanul.ndash; Sigur ndash; Nu, nu avem, n auzihellip; ndash; Sigur, sigur ndash; Daca mai intrebi o data, iau un cui si un ciocan si ti prind ciocul de tejghea ndash; Aveti cuie ndash; Nu ndash; Dar mamaliga ...

- Doi logodnici viziteaza un apartament proaspat finisat, pe care ar dori sa l cumpere.ndash; Sunt bine gandite dulapurile astea in perete, remarca barbatul.ndash; Da, dragule, si extrem, extrem de incapatoare.ndash; Scuzati, intervine agentul imobiliar, dar nu s dulapuri, sunt chiar camerele ...

- La o expozitie de pictura, un vizitator era profund indignat deoarece se afla in fata unui tablou intitulat "Vasile la Praga" in care era pictata o femeie care facea amor salbatic cu trei barbati deodata. Acesta se adreseaza custodelui: - Inteleg ca in pictura moderna tablourile poarta…

- Iarna lui 2021: Se întalnește gazul cu electricitatea în iarna anului 2021: - Salut, scumpo! - Salut, scumpule!****​Întrebare la Radio Erevan: -Pot sa spun ca deși prețurile cresc nimic nu se scumpește? -Cîțule, tu ești?

- Un reporter îi ia un interviu unui tip de pe strada. - Dumneavoastra ați munci gratis pentru un ministru? - Sigur ca da! - Dar pentru un senator? - Fara îndoiala! - Și pentru un deputat? - Cu cea mai mare placere! - Și pentru un primar?…