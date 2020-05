Stiri pe aceeasi tema

- Un pensionar avea impresia ca babuta lui nu prea mai aude si se gândeste sa o testeze. Merge într-un colt al camerei si-i spune: – Auzi? Ne maresc pensiile! Batrânica nicio reactie. Mai face batrânelul doi pasi si spune iar: – Auzi? Ne maresc…

- O bunicuța se prezinta la examenul de admitere la facultate. Ia toate examenele cu brio și intra. Totuși, examinatorii, curioși, o intreaba, la ce ii mai trebuie școala la vârsta asta, ca doar e pensionara… - Ah, nicidecum pentru cariera. Barbatul meu, deunazi se falea prin birt…

- Nevasta ardeleanului baga divorț. La judecator: – Domnule, de doua luni suntem singuri în casa în carantina și nu am facut înca dragoste! Judecatorul catre ardelean: – Tu ori nu vrei, ori nu poți, ori nu stii… Ardeleanul:–…

- Vasile, vecinul lui Ion merge la acesta și-l întreaba: - Ma, ce era cu cei doi barbați care au fost la tine mai devreme? - Nimic, ce sa fie... - Pai am vazut ca ai discutat puțin cu ei apoi au plecat nervoși și te înjurau de mama focului. - Erau de la martorii lui…

- Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului și aștepta „musafiri”, ca de obicei. La un moment dat aude un ciocanit. Deschide poarta, se uita, nimeni... Mai trece un timp scurt și cioc, cioc, cioc... iese, nimeni...- Mai sa fie, careva are chef de joaca!…

- Ludovic Orban iese din carantina și ia pulsul populației încercând sa calmeze temerile... Un tânar da din coate și ajunge lânga șeful guvernului: - Si cum va fi domnu' Orban cu starea de urgența? Cu ce va fi mai bine pentru români? Puteti sa ne dati doar un…

- Ludovic Orban, premierul desemnat a trimis, sambata, un discurs scris parlamentarilor, el nefiind prezent la sedinta Parlamentului in care se da votul pentru guvernul sau, pentru ca se afla in izolare, la Vila Lac 1, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv cu coronavirus."Toate…

- Un oltean se întoarce de la spital, unde a auzit ca un pacient a fost depistat cu coronavirus. Se întoarce înapoi în sat și se duce la gardul vecinului sa-l întrebe:- Ma, vecine, tu ai coronavirus? Sta vecinul nostru și se gândește: daca-i spun ca…