Bancul zilei: Iepurasul si plasma Intr o zi iepurasul se intalneste cu lupul.Iepurasul cara o plasma de ultima generatie.ndash; Dar de unde ai, iepurasule, plasma asta Tu esti lefter ndash; Pai, am fost la vulpe.ndash; Si ndash; M a invitat la o cafea, dupa care s a dezbracat si a zis: ldquo;Ia tot ce e mai bun de la mine".ndash; Si ndash; Si am luat plasma ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

