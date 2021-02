Bancul zilei: Eșecul sondajelor de opinie Recent s-a efectuat un sondaj pe plan mondial. Întrebarea a fost: &"Va rugam sa ne spuneti opinia dumneavoastra în legatura cu lipsa de alimente din restul lumii.&"



Sondajul a fost un esec total:



– în Africa nu stiau ce înseamna &"alimente&";



– în Europa de Vest nu stiau ce înseamna &"lipsa&";



– în Europa de Est nu stiau ce înseamna &"opinie&";



– în America de Sud nu stiau ce înseamna &"va rugam&";



– în S.U.A. nu stiau ce înseamna &"restul lumii&".

