Bancul zilei. Doi pensionari stau pe o banca

Stiri pe aceeasi tema

- Doua mame stau de vorba:ndash; Copilul meu nu plange niciodata noaptea, atunci cand incepe sa planga, eu ii cant un cantecel de leagan si adoarme instant ndash; Si eu ii cantam la al meu, doar ca vecinii mi au zis ca decat sa ii cant eu mai bine sa il las pe el sa planga ...

- Sotul isi insoteste sotia la cumparaturi intr un supermarket.Si n timp ce impinge fara chef caruciorul, ajunge la raionul de bere.Ochii i se lumineaza. Oferta la Heineken ldquo;cumpara azi o lada de heineken si n loc de 40 lei platesti doar 20".Entuziasmat apuca lada s o bage n carucior.ndash; Heeei…

- Un politist opreste un popa care a trecut pe rosu cu bicicleta:ndash; Acum o sa platiti amenda, parinte Cred ca sunteti satul de viata, de ati trecut pe rosu.ndash; Fiule, ii spune parintele, tine minte un lucru: Domnul Dumnezeu e cu mine ndash; Atunci o sa va coste si mai mult, pntru ca este interzis…

- O tipa blonda, aflata la volanul unei masini superbe, opreste la semafor.Apare un cersetor din zona si ii cere o tigara. Blonda i o ofera imediat ca sa scape de el.Intre timp, semaforul se face verde si blonda pleaca in tromba.La urmatorul semafor, in mod ciudat, acelasi individ:ndash; Doamna, te rog,…

- La banca se infatiseaza un batranel, care cere sa i se dea un credit mare. Putin jenat, angajatul bancii intreaba:ndash; Ce varsta aveti ndash; 85 de ani, raspunde senin batranul.ndash; La aceasta varsta aveti nevoie de cineva care sa garanteze ca veti achita imprumutul.ndash; A, nici o problema, vin…

- Calculatorul meu mergea ca naiba.De aceea, l am sunat pe Gigel, pustiul de 11 ani care locuieste vizavi si al carui dormitor arata ca centrul de control de la NASA si l am chemat pana la mine..Gigel a butonat cam un minut si totul s a rezolvat ca prin farmec.Inainte sa plece, l am intrebat:ndash; Care…

- La poarta Raiului asteapta trei barbati, la care Sf. Petru incepe un scurt interogatoriu.ndash; Mai, voi de cate ori v ati inselat nevestele Primul zice:ndash; Eu numai de cateva ori, dar imi pare rau ca am facut ohellip;ndash; Bine, uite, treci pe norisorul ala si asteapta ca o sa mergi in Rai.Al doilea:ndash;…

- Un camion e urmat la mica distanta de o masina de lux.La un moment dat aceasta din urma intra in depasire si cand ajunge in dreptul cabinei camionului coboara geamul si o blonda superba, dragalasa si cu ochi albastri, striga soferului din camion:ndash; Hei Sunt Julie si sunt blonda Vezi ca ti cade marfa…