​Bancul zilei: Diplomatie la nivel inalt

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante și așteptate momente ale anului. Prima vizita de stat a soților Macron in Statele Unite ale Americii a fost un eveniment de amploare, mai ales ca Melania și Donald Trump și-au dorit sa-i intampine pe omologii lor francezi cu același fast cu care ei au fost primiți anul…

- Reuniunea cvadrilaterala la nivel inalt Romania, Bulgaria, Grecia si Serbia va avea loc marti dupa-amiaza la Bucuresti, consultarile urmand sa se desfasoare cu premierul Viorica Dancila, ​presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, si prim-ministrul Republicii…

- Donald Trump a evocat contacte ”la nivel foarte inalt” cu Kim Jong-un, odata cu apropierea intalnirii sale, ”probabil la inceputul lui iunie”, cu liderul nord-coreean, relateaza AFP conform News.ro . Potrivit The Washington Post, directorul CIA – si viitorul secretat de Stat – Mike Pompeo a efectuat…

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sâmbata dimineata (ora 4.00 în Republica Moldova), un atac cu rachete de croaziera în Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc. Anuntul…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…