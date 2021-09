Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul roman solicita o suma mult mai mica ca avans din valoarea totala a PNRR, in contextul in care n-ar exista proiecte pentru decontare, acuza europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Acesta face o comparație cu Grecia, care are un plan similar țarii noastre. „Grecia a primit deja un avans de 4 miliarde…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987. Parlamentul, presedintele Romaniei, Guvernul, autoritatile administratiei publice centrale si locale, structurile asociative neguvernamentale interesate…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care pe 10 mai va fi sarbatorita Ziua Independentei Nationale a Romaniei, transmite Administratia Prezidentiala. „Ziua de 10 mai va fi sarbatorita in fiecare an ca Ziua Independentei Nationale a Romaniei, zi de sarbatoare nationala,…

- Romanii au in continuare multa si foarte multa incredere in Armata si Biserica, la polul opus fiind Parlamentul si Guvernul, institutii care de fiecare data au fost la coada clasamentulu, arata ultima cercetare sociologica a INSCOP Research.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri un proiect de lege susținut de Washington, care interzice efectiv Chinei și companiei Huawei sa participe la dezvoltarea rețelelor sale de telecomunicații 5G, din motive de securitate. Guvernul a aprobat in aprilie o masura privind interdicția firmelor…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca a aprobat in ședința de guvern de miercuri și a trimis in Parlament pentru a fi dezbatut in procedura de urgența proiectul de lege care elimina cumulul de pensie cu salariul la stat și care crește, doar opțional, varsta de pensionare la 70 de ani. „Mergem in Parlamentul…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional un proiect de lege prin care pe 10 mai va fi sarbatorita Ziua Independentei Nationale a Romaniei. Initiativa legislativa a fost adoptata cu 166 de voturi „pentru”, cinci voturi „impotriva” si 92 de abtineri. „Ziua de 10 mai va fi sarbatorita…

