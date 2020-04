Bancul zilei: Cumpărături în timpul pandemiei Doi prieteni stateau de vorba:



- Bai, de când cu coronavirusul, am hotarât cu nevasta sa facem cumparaturile pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot asa.



- Tare. Și care e diferența?



- Pai acum o zi mâncam, o zi bem, o zi mâncam, o zi bem… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au dreptul sa interzica serviciile religioase cu public in timpul pandemiei cu noul coronavirus, a decis joi un tribunal german din Munchen, informeaza agentia DPA.Instanta s-a pronuntat in urma sesizarii unui avocat catolic, care a contestat suspendarea serviciilor religioase…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul francez al Serenei Williams, a cerut masuri comune din partea ITF, ATP si WTA pentru sustinerea financiara a jucatorilor si jucatoarelor de tenis din afara Top 100.

- Decizie radica intr-un oraș din Romania! Serviciul Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor a decis sa interzica oficierea casatoriilor, dupa Florii. Pana acum, autoritațile din acest oraș se ghidau dupa normele starii de urgența, care spun ca la eveniment au voie sa participe opt persoane.

- In plina pandemie generata de noul coronavirus, Serviciul de Stare Civila din cadrul Primariei municipiului Constanta lucreaza ca intr o perioada normala, cu masuri de protectie sporite insa, atat pentru angajati, cat si pentru public.Serviciul Stare Civila face parte din Directia Locala de Evidenta…

- UPDATE: Recomandarea ca populatia sa se deplaseze pe timpul zilei doar justificat se transforma in OBLIGATIVITATE. In aceasta seara va fi publicata Ordonanta militara care va impune populatiei sa ramana in casa, iar masurile vor intra in vigoare de maine. Președintele Klaus Iohannis va susține la ora…

- Elina Svitolina (5 WTA, 25 de ani) și Gael Monfils (9 ATP, 33 de ani) cauta diverse metode de a se relaxa in plina pandemie de coronavirus, cat timp ambele circuite sunt suspendate. Monfils și Svitolina, probabil cel mai cunoscut cuplu din tenisul de azi, au publicat vineri un videoclip amuzant pe…

- Daca infecteaza una sau mai multe persoane, cel gasitvinovat va primi o pedeapsa cu inchisoarea pana la 10 ani, dar poate ajunge șipana la 15 ani daca provoaca moartea in urma transmiterii virusului.Modificarea legii privind zadarnicirea combaterii bolilora fost adoptata in timpul ședinței de Guvern…

- Ziarul Unirea Șoferii, obligati sa foloseasca, in timpul zilei, luminile de intalnire sau luminile de zi si pe drumurile nationale Șoferii vor fi obligati sa foloseasca, in timpul zilei, luminile de intalnire sau luminile de zi si pe drumurile nationale, nu numai pe autostrazi, ... Șoferii, obligati…