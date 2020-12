Final in Dosarul Baneasa. Printul Paul este de negasit. Se pare ca a fugit in Portugalia

Condamnat in Dosarul Baneasa, Printul Paul nu a fost gasit acasa de politisti, si se pare ca acesta a fugit in Portugalia.Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat ieri verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri… [citeste mai departe]