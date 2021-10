Bancul zilei: Cugetările unui canibal Un canibal sta întins in pat și gândește cu voce tare: - Cine suntem? De unde venim? Care este rostul existenței noastre? Soția: - ????La fel de absorbit, canibalul continua: - Daca vreau sa îmi cumpar un bumerang nou, cum pot sa scap de cel vechi? Soția: -???- Daca o pisica pica mereu in picioare și o bucata de pâine cu unt cade mereu pe partea unsa, ce se întâmpla daca legam o felie de pâine unsa cu unt de spatele unei pisici și o aruncam pe fereastra? Soția: - ????- De ce "prescurtare" e un cuvant atât de lung? Soția: - Gata, pâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

